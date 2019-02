Angelina Jolie besucht größtes Flüchtlingslager der Welt

Jolie soll nach Angaben des UNHCR bei ihrem Besuch die humanitären Bedürfnisse der Flüchtlinge sowie die Herausforderungen für Bangladesch als Aufnahmestaat bewerten. Sie hat sich demnach bereits vor etwa dreieinhalb Jahren in Myanmar sowie im Jahr 2006 in Indien mit vertriebenen Rohingya getroffen. Die in Cox's Bazar tätigen Hilfsorganisationen wollen sich bald an die Weltgemeinschaft wenden und um 920 Millionen US-Dollar (rund 800 Millionen Euro) bitten, um in diesem Jahr die Rohingya sowie die lokale Bevölkerung versorgen zu können.