Andrea Berg wird 60: Wie der Schlagerstar selbst den Erfolg erklärt

Laut wäre möglich, leise ist gewollt. Schlagersängerin Andrea Berg feiert ihren 60. Geburtstag 28. Jänner im kleinen Kreis in den Bergen, ganz ohne Glitzer und Blitzlicht. Ein schöner Abend soll es werden, irgendwo in den Bergen - "was essen, etwas trinken, gute Musik hören, ganz weit weg und eingeschneit", erzählt die Jubilarin. Während die erfolgreichste deutsche Schlagersängerin privat auf Ruhe setzt, plant sie beruflich weiter: neue Songs, eine Arenatour 2027 - und kein bisschen Ruhestand.

Von der Arzthelferin zur Schlagerkönigin

Das Jubiläum sei für sie mit einem "Gefühl von Bewusstsein, Dankbarkeit und Freude darüber, was alles Schönes passiert ist", verbunden. Seit mehr als 30 Jahren steht Berg auf der Bühne, hat Millionen Alben verkauft, zahllose Preise gewonnen und Hallen gefüllt. Doch die Frau, die einst als ausgebildete Arzthelferin arbeitete und heute als Schlagerkönigin gilt, hat ihre Bodenhaftung aus eigener Sicht nie verloren. "Ich bin stolz darauf, dass ich keine Kunstfigur bin, sondern ein echter Mensch mit Ecken, Kanten und Zweifeln."

Bergs Karriere liest sich wie ein modernes Märchen: von der späteren Krankenschwester aus Krefeld zur Schlagersängerin ("Du hast mich tausendmal belogen") mit mehr Nummer-eins-Alben als jede andere Künstlerin in Deutschland. Ihr "Best of"-Album hielt sich sieben Jahre in den Charts - länger als Werke von Madonna oder Michael Jackson. Den Erfolg verdankt sie nach eigener Einschätzung nicht nur eingängigen Melodien, sondern Authentizität. "Ich bin heute immer noch ein Mensch der Pflege", sagt sie. "Mit meiner Musik pflege ich die Seelen der Menschen, die darin Halt und Trost finden."