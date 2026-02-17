Ana Kohler und Luca Heubl erstmals Eltern geworden - Geschlecht und erstes Babyfoto

Ana Kohler und Luca Heubl haben eine süße Neuigkeit zu verkünden: Das Influencer-Paar freut sich über die Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes.

Ana Kohler und Luca Heubl sind Eltern eines Sohnes geworden

Auf Instagram gab Kohler die frohe Nachricht bekannt. "Von allen Dingen, die wir in unseren Händen gehalten haben, bist du das Beste. Gott wusste, dass wir dich brauchen – willkommen zu Hause, Babyboy", schrieb die Sängerin unter ein Foto, auf dem das kleine Händchen des Babys in einem Strampelanzug zu sehen ist.