An MS erkrankt: Selma Blair gibt gesundheitliches Update

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Hollywood-Schauspielerin Selma Blair, die 2018 ihre Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich machte, berichtet von einer erfreulichen Entwicklung ihrer Erkrankung: So gut wie aktuell ging es ihr schon sehr lange nicht mehr, so die Schauspielerin in einem Interview mit People. Sie seit seit mehreren Jahren nun schubfrei, erzählt sie weiter. „Ich bekomme die ganze Zeit meine Ausdauer zurück“, so der "Eiskalte Engel"-Star mit sichtlicher Freude – und Kraft – in der Stimme.

Sohn als Kraftquelle Die 53-Jährige zeigt sich optimistisch und betont, dass sie wieder reisen und berufliche Projekte verfolgen könne. Dabei sei ihr 14-jähriger Sohn Arthur eine große Unterstützung und Motivation in ihrem Leben. "Meine Freude wird immer von meinem Sohn kommen", betonte sie. Ihr Sohn stammt aus der früheren Beziehung mit ihrem Ex-Partner Jason Bleick. Bereits im September sprach Blair mit People über die besondere Verbindung zu ihrem Sohn und lobte ihn für seine Stärke und Fürsorglichkeit: "Ich habe wirklich Ehrfurcht vor seiner Tapferkeit und wie wundervoll er ist. Er kümmert sich auch großartig um mich, wenn ich es manchmal brauche."