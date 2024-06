Am Stiff-Person-Syndrom erkrankte Dion: Verstorbener Ehemann René kommt mit zum Arzt

Dions Ehemann und Manager René Angélil starb 2016 an Krebs. "Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht an dich denken", schrieb die Sängerin auch im Namen der gemeinsamen Kinder in einem Posting an seinem fünften Todestag auf Instagram. "Wir sehen uns mehr denn je nach dir, damit du uns führst, uns beschützt und über uns wachst (...). Du wirst für immer in unseren Leben und in unseren Herzen sein." Über die Musik und die Arbeit hinaus wurde Dion auch privat zu seiner großen Liebe: 1994, als sie 19 Jahre alt war und er 45, heirateten die beiden. Die extravagante Hochzeitsfeier wurde live im Fernsehen in Kanada übertragen. "Meine Mutter wollte ihn umbringen", sagte Dion später. Drei Kinder bekamen sie zusammen.