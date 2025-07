Am 3. Oktober wird Strafmaß gegen Rapper "Diddy" Combs verkündet

Combs' Verteidigung hat angedeutet, eine Strafe zwischen einem Jahr und neun Monaten und zwei Jahren und drei Monaten zu fordern. Der Rapper befindet sich seit September 2024 in einem berüchtigten Gefängnis in Brooklyn. Seine bisherige Haftzeit wird in dem Urteil angerechnet werden.

Die Geschworenen in dem viel beachteten Prozess hatten den US-Rapper vergangene Woche in den schwerwiegendsten Anklagepunkten freigesprochen. In zwei von fünf Anklagepunkten, darunter der Zuführung zur Prostitution, wurde Combs jedoch schuldig gesprochen. Die Anklage hatte dem Rapper vorgeworfen, Frauen mit Drohungen und Gewalt zur Teilnahme an Drogen- und Sex-Partys gezwungen zu haben. Im Hauptanklagepunkt - der Bildung einer kriminellen Vereinigung - sprachen die Geschworenen den Musiker frei.