"Alt und konservativ": Schauspielerin Juliane Köhler kritisiert TV-Rollenbild

Schauspielerin Juliane Köhler (59) hadert mit dem Rollenverständnis im deutschen Fernsehen. "Sehgewohnheiten der deutschen Fernsehzuschauer sind immer noch sehr alt und konservativ. Die Frauen sind immer noch sehr viel jünger als ihre Ehemänner. Frauen in meinem Alter bekommen weniger zu tun, weil 60-jährige Männer mittlerweile 30-jährige Frauen haben, was in einer normalen Beziehung völlig unnatürlich ist", sagte sie im Interview der Münchner Abendzeitung.