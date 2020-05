Als ich auszog, um einer Diva zu begegnen…

Wie in Zeitlupe schreitet sie die Treppe hinauf. Perfekt sieht sie aus, nur der Träger ihres BHs ist verrutscht. Soll ich es ihr sagen? Später, denke ich. Langsam schwenkt sie den Kopf von einer Seite zur anderen. Vergleichbar nur mit einer Kamerafahrt am Filmset. Kein Lächeln. Kein Wimpernzucken. Die Fotografen schreien "Anna, Anna". Selbe Mimik. Was ist bloß mit ihr los?

Divenhaft der Auftritt. Abhoben. Erhaben. Bei der Modenschau nimmt sie in der ersten Reihe Platz. Ein Glas Champagner wird ihr gereicht. Ich atme auf. Vielleicht hilft heute nur Alkohol, denke ich. Während der Show tratscht sie mit ihrer russischen Freundin, nippt am Glas und beginnt ab und zu zu lächeln. Gott sei dank. Temperamentvoll, lustig und gesellig habe ich sie in Erinnerung. Ist sie das noch?