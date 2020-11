Alles Privatsache: Die absoluten Geheimniskrämer unter den Stars

Julia Roberts

Ihre Kinder wachsen auf einer abgeschiedenen Ranch in New Mexico auf. Sogar, dass sie eine berühmte Schauspielerin ist, hat Roberts ihren Sprösslingen lange Zeit verschwiegen, wie sie einmal verriet. Mit Gerüchten um ihre Ehe könne sie nach wie vor schlecht umgehen, sagte sie gegenüber "Harper's Bazaar". "Manchmal sind wir in einem Lebensmittelgeschäft und ich wusste noch nicht einmal, dass ein Gerücht rumgeht, aber wir sehen eine Zeitschrift und stehen da und denken uns, 'Oh, das ist unangenehm. Das ist ziemlich unangenehm.' Es verletzt mich immer noch, weil ich so stolz auf meine Ehe bin."