Allein in der Heimat: Prinz Harrys Versuch, Meghans Abwesenheit zu erklären

Harrys Frau Herzogin Meghan blieb Medienberichten zufolge in den USA. Der Prinz habe im Gespräch mit einer bei dem Event anwesenden Familie ausgedrückt, dass seine Frau vor ihrer "arbeitsreichen Woche sehr traurig darüber war, dass sie nicht hier sein konnte", schreibt das Magazin Hello!.

Harry, der mit Meghan (42) und den beiden gemeinsamen Kindern Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) im US-Bundesstaat Kalifornien lebt, kommt nur noch selten in seine Heimat. Zuletzt war er im Juni da, als er in einem Zivilverfahren um Bespitzelungsvorwürfe gegen den Mirror-Verlag vor Gericht als Zeuge auftrat.

An diesem Samstag (9. September) will Harry die Invictus Games in Düsseldorf eröffnen. Der internationale Sportwettbewerb für verletzte Militärangehörige gilt als Herzensprojekt des Afghanistan-Veteranen. Er wird als Gast an dem Abend auch im Aktuellen Sportstudio des ZDF erwartet.

