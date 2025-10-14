Auto krachte gegen Baum: Alec Baldwin und Bruder in schweren Unfall verwickelt

Page Six und TMZ zufolge saß Alec Baldwin am Steuer. Auf Videoaufnahmen, die Page Six erhielt, schien die Motorhaube seines weißen Range Rover SUV durch den Aufprall des Baums in East Hampton, New York, erheblich beschädigt zu sein ( zu sehen hier ). Die beiden Brüder wurden am Unfallort im Gespräch mit der Polizei gesehen und verließen das Fahrzeug ohne größere sichtbare Verletzungen.

Schauspieler Alec Baldwin und sein Bruder Stephen Baldwin waren laut Medienberichten in einen Autounfall verwickelt, bei dem ihr Fahrzeug in den Hamptons während eines Sturms im Großraum New York City gegen einen Baum prallte.

"Habe das Auto meiner Frau zu Schrott gefahren"

Nach dem Vorfall meldete sich Alec Baldwin auch persönlich zu Wort. Der Schauspieler versicherte seinen Fans am Montag, dass es ihm gut gehe. In einem Instagram-Video erklärte er, dass er mit seinem Bruder Stephen zusammen war, als er mit dem Range Rover seiner Frau Hilaria gegen einen Baum prallte.

"Heute Morgen hatte ich einen Autounfall, da hat mich jemand geschnitten", erzählte Baldiwn. "Ein großer Müllwagen, ein Müllwagen so groß wie ein Wal, es war der größte Müllwagen, den ich je gesehen hatte. Um ihn nicht zu treffen, bin ich gegen einen Baum gefahren. Ich bin gegen einen dicken Baum gefahren und habe das Auto meiner Frau zerquetscht", fuhr er fort.

"Mein Bruder Stephen war zu Besuch. Und wir haben das Wochenende dort beim Filmfestival verbracht", führte Baldwin weiter aus, womit er das Hamptons International Film Festival meinte. Dann fügte er hinzu: "Ich habe das Auto meiner Frau zu Schrott gefahren. Das tut mir leid, aber es ist alles in Ordnung." Auch sein Bruder sei glücklicherweise wohlauf.