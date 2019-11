Airline Qantas droht US-Rapper Will.i.am mit Verleumdungsklage

"Gott sei Dank" hätten andere Fluggäste ausgesagt, dass die Flugbegleiterin "außer Kontrolle" gewesen sei, berichtete Will.i.am, der mit richtigem Namen William Adams heißt. Die Polizei habe ihn "am Ende" gehen lassen. "Ich will nicht glauben, dass sie eine Rassistin ist, aber sie hat ganz klar ihren ganzen Frust nur an Farbigen ausgelassen."

Qantas hatte die Rassismusvorwürfe gegen die Flugbegleiterin bereits am Wochenende strikt zurückgewiesen. Es habe an Bord ein "Missverständnis" gegeben, das Will.i.am selbst "verschärft" habe, sagte ein Sprecher, der sich ausdrücklich hinter die Flugbegleiterin stellte: Der US-Rapper habe lärmunterdrückende Kopfhörer getragen und deshalb die Anweisungen der Crew nicht hören können.

Die Fluggesellschaft kündigte zunächst an, sich noch einmal mit Will.i.am in Verbindung zu setzen, und wünschte ihm "alles Gute" für den Rest seiner Tournee. Die Black Eyed Peas hatten am Samstag in Sydney das letzte Konzert einer Australien-Tournee gegeben. Am Montag kündigte die Airline dann an, rechtliche Schritte gegen den Rapper zu unterstützen. Australien hat sehr strenge Verleumdungsgesetze, Gerichte entscheiden häufig zugunsten der Kläger.