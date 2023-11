Adam Sandler: Tochter Sunny wollte Kuss-Szenen verhindern

Im Familienalltag hilft ihm sein Humor nicht weiter. "Meine Frau findet es nicht witzig, wenn ich mich vor der Hausarbeit drücken will", sagte Sandler einmal. "Aber wenigstens die Kinder lachen immer über mich - selbst dann, wenn ich mit ihnen schimpfe." Heute wünsche er sich "eigentlich nur noch, möglichst lange lebendig zu bleiben, damit ich die Leben meiner Kinder bis ins hohe Alter begleiten kann. Ich achte neuerdings mehr auf gesunde Ernährung und löse mir jeden Tag eine Vitamintablette in Wasser auf. Man will ja ein rüstiger Papa sein". Sandler wurde heuer 57 Jahre alt.