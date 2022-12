6. Todestag: Billie Lourd gedenkt Mutter und "Star Wars"-Star Carrie Fisher

Die Schauspielerin Billie Lourd erinnerte am Todestag ihrer Mutter mit emotionalen Worten an die berĂŒhmte Schauspielerin. "Es ist sechs Jahre her, dass meine Momby gestorben ist (fĂŒhlt sich an wie zwei aber auch wie 705 gleichzeitig?). Und im Gegensatz zu den meisten anderen Jahren seit ihrem Tod waren diese letzten zwei Wochen einige der erfreulichsten meines Lebens. Meine Tochter zu gebĂ€ren und zuzusehen, wie mein Sohn sie kennenlernt, waren zwei der magischsten Momente, die ich je erlebt habe. Aber mit der Magie des Lebens kommt die RealitĂ€t der Trauer. Meine Mutter ist nicht hier, um einen von ihnen zu sehen und ist nicht hier, um etwas von der Magie zu erleben", schreibt sie am Dienstag zu einem gemeinsamen Foto aus Kindertagen auf Instagram. Am 12. Dezember brachte Lourd Tochter Jackson Joanne Lourd Rydell zur Welt.

Carrie Fisher unvergessen