6 Stars, die früher Lehrer und Lehrerinnen waren

Jesse Williams

"Grey's Anatomy"-Schauspieler Jesse William trat einst in die Fußstapfen seiner Eltern und wurde ebenfalls Lehrer. Sechs Jahre lang unterrichtete er unter anderem Geschichte, bis er sich entschied, seine Schauspielkarriere zu starten. "Ich bin in Chicago in einer unterversorgten Gemeinde aufgewachsen, in überfüllten Klassenzimmern, in denen manchmal gleich zwei Stufen saßen. Dann zog ich in einen Vorort und hatte eine gesunde öffentliche Schulerfahrung. Mir ist diese unglaubliche Kluft bewusst geworden - ich bekam nur aufgrund meiner Postleitzahl eine viel bessere Ausbildung. Also beschloss ich, Teil der Lösung zu sein", sagte Williams einst in einem "Essence"-Interview.