40 Jahre: Wie die "Schwarzwaldklinik" echte Ärzte in ihren Bann zog

Die erste Folge der von Wolfgang Rademann produzierten Arztserie „Die Schwarzwaldklinik“ flimmerte am 22. Oktober 1985 über die heimischen Bildschirme. In ihrer Blütezeit erreicht sie bis zu 28 Millionen Zuschauer und war somit ein Riesenerfolg im deutschen TV der 1980er-Jahre. Die Geschichte rund um Prof. Brinkmann (gespielt von Klausjürgen Wussow) wurde in 43 Ländern ausgestrahlt. Und auch wenn die Publikumsresonanz enorm war, wurde die Serie auch gerne als „Kitschromanze“ bezeichnet.

Auf den Tourismus im Glottertal, denn hier war die Außenkulisse des Klinikgebäudes (offiziell heißt es Carlsbau und ist wirklich eine Klinik), hatte die Serie ebenfalls enorme Auswirkungen. Es sollen sogar Herzanfälle und Kreislaufkollapse vorgetäuscht worden sein, nur um einen Blick in die heiligen Hallen werfen zu können. Hier sei aber angemerkt, dass keine einzige Folge innerhalb dieser Mauern gedreht wurde, sondern in einem Studio in Hamburg. „Sie glauben das vielleicht nicht, aber ich schwöre, es ist wahr: Promovierte Chirurgen und Anästhesisten haben sich hochoffiziell um einen Job in der ,Schwarzwaldklinik‘ beworben“, erzählte der damalige Rehaklinik-Glotterbad-Leiter Jörg Michael Herrmann 2004 in einem ZDF-Interview. Dabei hat die Klinik nicht mal einen Operationssaal.

Auch für die Darsteller wie Klausjürgen Wussow, Sascha Hehn, Gaby Dohm oder Barbara Wussow war die Serie ein Erfolg. „Sie hat ja die Hoffnung vermittelt, dass es Menschen gibt, die sich um einen kümmern. Die Hoffnung, dass es eine Familie gibt, die zwar auch ihre Probleme, aber im Krankenhaus Zusammenhalt und eine Ethik hat, anderen Menschen zu helfen. Das ist unheimlich tröstlich“, erinnerte sich Dohm (Schwester Christa) gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und Sascha Hehn (Udo Brinkmann) denkt vor allem gerne an seinen Kollegen Klausjürgen Wussow zurück. „In Gedanken sitze ich mit ihm auf einer Bank. Wir beide lachen darüber, was wir doch für ein tolles und verruchtes Leben geführt haben“, sagte er gegenüber der deutschen Bild.

Die Schauspieler Gaby Dohm, Sascha Hehn, Barbara Wussow.