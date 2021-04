30 Jahre "Schweigen der Lämmer": Hannibal Lecter, der Mann, der nie blinzelt

Exakt heute, Montag, vor 30 Jahren flimmerte der Kult-Thriller, nach der Thomas-Harris-Romanvorlage, über die heimischen Kinoleinwände.

Übrigens, Lecter gab es wirklich, zumindest wurde er einer realen Person nachempfunden. Und zwar dem mexikanischen Arzt Alfredo Ballí Trevino, der sich selbst „Dr. Salazar“ nannte und 1959 unter anderem für die brutale Ermordung seines Liebhabers (ein Skalpell spielte da eine große Rolle) zum Tode verurteilt wurde.

Harris, der als Journalist einen Insassen interviewte, lernte den „kleinen, geschmeidigen Mann mit dunkelrotem Haar“ im Staatsgefängnis Nuevo León kennen. „Er stand ganz still. Sein ganzes Auftreten war von einer gewissen Eleganz geprägt“, erzählte der Autor viele Jahre später der Daily Mail. Die Todesstrafe wurde nie vollstreckt, Trevino kam in den 1980er Jahren frei und starb 2009 im Alter von 81 Jahren an Krebs.

Aber auch andere Serienmörder dienten als Vorlage – und zwar für Jame „Buffalo Bill“ Gumb, gegen den Clarice Starling (oscargekrönt gespielt von Jodie Foster) mithilfe vom kannibalischen Psychiater Hannibal Lecter ermittelt. Zum Beispiel Ted Bundy, Ed Gein und Gary Heidnik.