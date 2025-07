Daniel Brühl, Shirin David und Co: 200 Prominente fordern Waffenstopp in Israel

Die Unterzeichnenden würdigen, dass Merz in den vergangenen Tagen mit Kritik an der israelischen Regierung Stellung bezogen habe. Doch drängen sie den CDU-Politiker zu weiteren Schritten: den Stopp aller deutschen Waffenexporte an Israel, Unterstützung für das Aussetzen des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel und die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand und einen ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe.

„Diese Schritte stehen in tiefem Einklang mit den europäischen Werten und würden der israelischen Regierung unmissverständlich klarmachen, dass selbst ihre engsten Verbündeten das Leiden nicht mehr hinnehmen können und Worte nicht mehr reichen“, heißt es in dem offenen Brief.