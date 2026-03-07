Der "127 Hours"-Star veröffentlichte bisher bereits vier Bücher.

In seinem Debüt "Palo Alto: Storys" (2011), das von Kritikern gefeiert wurde, geht es um kalifornische Teenager, die zwar behütet aufwachsen, trotzdem ihre Unschuld längst verloren haben. Sie experimentieren mit Drogen und Sex, sie sind berauscht und gelangweilt, sie spielen mit ihrem Leben, das doch gerade erst begonnen hat.

Die anderen Bücher von Franco lauten "California Childhood", "Manifest der Anonymen Schauspieler" sowie "Directing Herbert White: Poems".