Vielseitig talentiert: Diese Schauspieler haben auch Bücher geschrieben
Prominente haben oftmals viele Talente: So gibt es singende Schauspieler, schauspielernde Sänger, schauspielernde Models, regieführende Schauspieler, malende Sänger, kochende Moderatoren – oder Influencer, die wohl einer eigenen Kategorie angehören. Und immer wieder gibt es auch schreibende Schauspieler, die ihrer Kreativität nicht nur vor der Kamera, sondern auch auf Buchseiten ausleben möchten.
Dabei sprechen wir nicht von Autobiografien, die oftmals mithilfe eines zweiten (Ghost-)Writers verfasst werden, sondern von fiktiven Romanen aller Art, die mal mehr, mal weniger mit Spannung, glaubwürdigen Charakteren, großen Gefühlen und überraschenden Wendungen überzeugen.
Hier sind 14 Schauspielerinnen und Schauspieler, die bereits Bücher geschrieben haben:
James Franco
Der "127 Hours"-Star veröffentlichte bisher bereits vier Bücher.
In seinem Debüt "Palo Alto: Storys" (2011), das von Kritikern gefeiert wurde, geht es um kalifornische Teenager, die zwar behütet aufwachsen, trotzdem ihre Unschuld längst verloren haben. Sie experimentieren mit Drogen und Sex, sie sind berauscht und gelangweilt, sie spielen mit ihrem Leben, das doch gerade erst begonnen hat.
Die anderen Bücher von Franco lauten "California Childhood", "Manifest der Anonymen Schauspieler" sowie "Directing Herbert White: Poems".
Hilary Duff
Die Schauspielerin und frühere Sängerin veröffentlichte 2012 das Jugendbuch "Elixier".
Im Fokus steht Clea Raymond, die Tochter einer bekannten Politikerin und eines weltberühmten Chirurgen. Mittlerweile hat sie sich als renommierte Fotografin selbst einen Namen gemacht. Sie bereist die ganze Welt, um spektakuläre Bilder zu machen. Eines Tages verschwindet ihr Vater spurlos. Hat der attraktive Mann etwas damit zu tun, der seitdem als unscharfer Schemen immer wieder auf ihren Fotos auftaucht?
Diana Amft
Die kleine Spinne Widerlich macht sich auf die Reise, weil sie herausfinden möchte, wieso alle Menschen Angst vor ihr haben. Sie trifft Freunde und Verwandte und hofft dabei auf Rat, aber jeder antwortet anders auf ihre Frage. Am Ende weiß die Spinne: Man hat nur Angst vor Dingen, die man nicht kennt und nicht versteht.
Amfts erstes Kinderbuch "Die kleine Spinne Widerlich" war für den "Österreichischen Buchliebling 2012" nominiert und versteht sich als "süße Mutmachgeschichte", die den kleinen Lesern und Leserinnen Angst vor Spinnen nehmen möchte. Aufgrund des großen Erfolges folgten mehrere Fortsetzungen.
Ethan Hawke
Wie James Franco hat auch Schauspiel-Star Ethan Hawke bereits vier Romane auf den Markt gebracht: "Hin und weg", "Aschermittwoch", "Regeln für einen Ritter" sowie "Hell strahlt die Dunkelheit", der 2021 erschien.
"Hell strahlt die Dunkelheit" wurde als "persönlichster Roman" Hawkes beworben und bekam hervorragende Kritiken. Es ist eine Ode an das Theater: Ein Kinostar betrügt seine Ehefrau, eine weltberühmte Sängerin, woraufhin es zur öffentlichen Scheidung kommt und seine Familie zerbricht. Um sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, versucht er sich als Theaterschauspieler.
Keanu Reeves
Die "Matrix" und "John Wick"-Legende drückte seine Liebe für fremde Welten auch als Romanautor aus: nämlich im Sci-Fi-Werk "Das Buch Anderswo", das 2024 erschien.
Und darum geht's: Der sowohl legendäre als auch mysteriöse und allen voran unsterbliche Krieger "B" wünscht sich, sterben zu können. Eine geheime Einheit des US-Militärs verspricht ihm genau das – doch schon bald findet sich "B" in einem Netz aus Intrigen wieder und wird mit einer Macht konfrontiert, die noch geheimnisvoller und stärker ist als er selbst.
Seit 2022 ist Reeves außerdem Co-Autor der actionreichen Comic-Serie "BRZRKR".
Jamie Lee Curtis
Die "Scream-Queen" gibt sich als Autorin sanfter: Sie hat bereits 13 Kinderbücher geschrieben, alle in den USA höchst erfolgreich. Auf spielerische und leicht verständliche Weise bringt die Schauspielern Kindern Lektionen fürs Leben näher. Laut eigenen Aussagen findet Curtis Inspirationen für ihre Bücher im Alltag und bei den Kindern aus ihrem Leben.
In "Just One More Sleep: All Good Things Come to Those Who Wait . . . and Wait . . . and Wait" geht es darum, wieso Warten so wichtig ist – und dass es auch etwas Schönes sein kann.
Channing Tatum
Auch Channing Tatum widmet sich als Autor gerne der Welt der Kinder: In "The One and Only Sparkella and the Big Lie" steht das selbstbewusste Mädchen Sparkella im Mittelpunkt, das es kaum erwarten kann, anderen Kindern am ersten Schultag ihre glitzernde Persönlichkeit zu zeigen. Doch ihre neuen Klassenkameraden reagieren auf ihre Discokugel-Schuhe, ihr Streusel-Sandwich und ihr Regenbogen-Einhorn-Gemälde nicht wie erwartet. Also beschließt Sparkella, von nun ab weniger "glitzernd" zu sein. Doch dank ihres Vaters lernt sie, wie wichtig es ist, man selbst zu sein. Vom Überraschungserfolg gibt es bereits drei Bände. Auch eine Verfilmung soll geplant sein.
Hugh Laurie
Der bei uns vor allem als griesgrämiger aber genialer "Dr. House" bekannte britische Schauspieler Hugh Laurie erzählt im humorvollen Thriller "Der Waffenhändler" aus 1999 von einem Auftragskiller, der seinen Job nicht sehr gerne mag. Also warnt er sein nächstes Opfer, einen mächtigen Industriellen, vor seiner Tat, wodurch er sich allerdings selbst in Schwierigkeiten bringt.
2008 erschien "Bockmist": Sicherheitsberater Thomas Lang ist zwar erfolgreich in seinem Job, hat allerdings kein Glück bei Frauen. Als er in eine internationale Drogen- und Waffenhandel-Affäre verwickelt wird, kommt ihm aber just die Liebe dazwischen.
Stephen Fry
Auch Lauries britischer Schauspielkollege Stephen Fry ist unter die Autoren gegangen und konnte sich als solcher bereits erfolgreich einen Namen machen. Besonders in Großbritannien ist Fry als Schriftsteller mindestens (!) genauso bekannt wie als Schauspieler. Sein Debütroman erschien 1994, sein bis dato letztes Werk 2022. In den vergangenen Jahren beschäftigte sich Fry vor allem mit griechischer Mythologie.
Tom Hanks
Auch Hollywood-Superstar Tom Hanks ließ es sich 2019 nicht nehmen, unter die Autoren zu gehen. "Schräge Typen" widmet sich in einzelnen Geschichten, wie der Titel es bereits vermuten lässt, eigensinnigen Charakteren, die versuchen, das Leben zu meistern – genau wie viele Filmfiguren, mit denen Hanks berühmt wurde. In "Schräge Typen" erzählt er von Hobbyastronauten, Heimwerkern, Schauspielanfängern und vielen weiteren, nun ja, schrägen Typen.
Gillian Anderson
"Akte X"- und "Sex Education"-Star Gillian Anderson widmete ihr 2024 erschienenes Buch "Want" einem ganz besonderen Thema: nämlich sexuellen Fantasien von Frauen. Dabei handelt es sich um keinen Roman, sondern um echte Frauen, die anonym von ihren sexuellen Wünschen, Begierden und Fantasien erzählen. Damit möchte Anderson eigenen Aussagen nach das sexuelle Bewusstsein von Frauen weltweit stärken und das Tabu von weiblicher Sexualität brechen.
Schon 2017 veröffentlichte Anderson gemeinsam mit einer Journalistin "Wir – Ein Manifest für Frauen, die mehr vom Leben wollen". Ihr Autorinnen-Debüt feierte sie allerdings bereits 2014 mit dem ersten Teil der "Earth End"-Saga-Trilogie, einer übernatürlicher Thriller-Serie.
Lauren Graham
Serienstar Graham bleibt als Autorin ihrer bekanntesten Rolle der Lorelai Gilmore in "Gilmore Girls" treu: Im Roman "Lieber jetzt als irgendwann" aus dem Jahr 2015 geht es um eine aufstrebende (und ebenso chaotische als auch charmante) Schauspielerin, die in New York City versucht, erfolgreich zu sein. Nebenher würde sie gerne den Mann fürs Leben finden.
Steve Martin
Die Comedy-Legende, der mit der Serie "Only Murders in the Building" ein beeindruckendes Comeback gelang, hat ebenfalls bereits mehrere Romane verfasst, fünf sind es bisher. "Shopgirl" wurde sogar verfilmt – mit Martin selbst in der Hauptrolle. Es ist eine Dreiecksgeschichte zwischen Künstlern.
Empfehlenswerter ist aber der Nachfolger "Sehr erfreut, meine Bekanntschaft zu machen" rund um den Neurotiker Daniel, der sehr selten seine Wohnung verlässt.
Cara Delevingne
Model und Schauspielerin Cara Delevingne versuchte sich 2017 als Autorin einer Coming-of-Age-Story: In "Mirror, Mirror: Wen siehst du?" geht es um vier Freunde (und Bandkollegen), die Außenseiter sind, sich aber gegenseitig Kraft geben. Alles ändert sich, als eine von ihnen tot in der Themse gefunden wird. War es ein Unfall, Suizid oder Mord? Die Freunde versuchen es herauszufinden, müssen sich dabei aber ihren eigenen dunklen Geheimnissen stellen.
