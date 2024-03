10 Schritte und 14 Vitamine: Fans schockiert über Bella Hadids Morgen-Routine

Als Supermodel investiert Bella Hadid viel Zeit in ihre Wellness-Routine. Ihren Fans gab die 27-Jährige jetzt einen Einblick in ihr umfangreiches Programm, dem sie sich morgens im Bad widmet - ob ihre Wellness-Kur tatsächlich gesund ist, ist aber anzuzweifeln.

Am Wochenende veröffentlichte Hadid ein TikTok-Video, in dem sie ihre neue Beauty-Marke "Orebella" markierte - und zeigte ihren Followern bei der Gelegenheit, wie sie gern in den Tag startet.