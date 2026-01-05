007-Geheimnis gelüftet?: Callum Turner soll neuer James Bond werden
Seit 2021 beschäftigt Filmfans die Frage, wer Daniel Craig (57) als Geheimagent James Bond beerben wird. Viele Namen kursieren da und einer kristallisiert sich immer mehr als Favorit heraus. Zumal er angeblich schon selbst darüber sprechen soll.
Die Rede ist vom britischen Schauspieler Callum Turner (35).
Laut The Mail on Sunday soll der Mime gegenüber Freunden erzählt haben, dass er die begehrte 007-Rolle übernehmen wird. „Er plappert es in der ganzen Stadt herum. Callum wird der neue Bond, es ist bestätigt. Alle in seinem Kreis reden darüber. Es ist wohl das schlechtest gehütete Geheimnis überhaupt“, so ein Insider.
Bei den Buchmachern ist Callum auch schon länger unter den Favoriten.
Und das Ganze könnte dann sogar zur Familienangelegenheit werden, denn Callums Verlobte, die Sängerin Dua Lipa (30), soll darauf brennen, den Titelsong beizusteuern.
„Dua freut sich wahnsinnig für Callum. Sie sagt, sie würde liebend gern das Bond-Theme aufnehmen“, so der Insider gegenüber The Mail on Sunday.
Callum ist bekannt für seine Rollen in der Jane-Austen-Verfilmung Emma (2020), der Harry-Potter-Spin-off-Reihe „Fantastic Beasts“, George Clooneys „The Boys in the Boat“ und der Miniserie „Masters of the Air“.
