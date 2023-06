Zweites EM-Gold für Alexandri-Schwestern, Team-Bronze für Schützen

Die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri haben im Rahmen der European Games in Polen eine zweite Goldmedaille erobert. Zwei Tage nach EM-Gold in der Technik-Kür legten die Schwestern Gold in der Freien Kür nach. Der Lohn für den deutlichen Gewinn der Sammelwertung ist zudem der einzige zur Verlosung stehende Quotenplatz für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.