Zahlen, bitte: Die Liga im Rückspiegel

- Wiener Wechsel

Wieder mit großem Abstand Nr. 1 ist Rapid mit 17.366 Fans pro Heimspiel (siehe Ranking). Im Vergleich zum sportlichen Absturz fällt das Minus mit 7% (noch) bescheiden aus. Das größte Plus hat nach der Rückkehr in die vergrößerte Generali Arena die Austria: plus 54% auf 10.501 verkaufte Karten pro Heimspiel.

- Leeres Haus

Die Admira konnte die traditionelle Rote Laterne abgeben: In Mattersburg geht der massive Zuschauerverlust weiter. Nur noch 2039 Besucher bringen den letzten Platz.

- Goalgetter

Fünf Mal in Folge jubelte ein Legionär über die Auszeichnung als Torschützenkönig (seit Hosiner 2013). Es sieht nach einer Fortsetzung aus: Munas Dabbur und Smail Prevljak schossen für Salzburg in der Liga je neun Tore. Titelverteidiger Dabbur bekommt damit vom eigenen Ersatz Konkurrenz: Prevljak spielt selten, trifft im Schnitt aber alle 65 Minuten. Zuletzt gegen St. Pölten (5:1) gleich vier Mal in Hälfte eins. Dabbur darf alle 145 Minuten jubeln.