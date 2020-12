WSG-Coach Silberberger: "Wir spielen jetzt den Fußball, der mir gefällt"

Wer die WSG Tirol in den letzten Wochen erlebte, der erlebte ein Team, das mit der Abstiegstruppe aus der vergangenen Saison nur die funkelnden Dressen gemein hat. Drei der letzten vier Partien konnten die Tiroler gewinnen, die WSG gehört aktuell der Meistergruppe an, und was den Trainer am meisten freut: „Wir spielen jetzt den Fußball, der mir gefällt.“