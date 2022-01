Zu viele Fehlstunden: ÖSV-Jungstar Svancer verzichtet auf Weltcup

Vor Olympia in Peking, wo Svancer zu den Medaillenanwärtern zählt, wird der Ski-Akrobat noch in die USA reisen, um bei den X-Games in Aspen, den Winterspielen der Extremsportler, an den Start zu gehen.

Auch Svancers Teamkollegin Lara Wolf, die das Ticket für Peking ebenfalls bereits gelöst hat, verzichtet auf Mammoth Mountain. Bei den Frauen ruhen deshalb die österreichischen Hoffnungen auf Laura Wallner. Die Tirolerin, die beim Heimweltcup im Stubaital das Finale erreicht hatte, kämpft noch um ihren Startplatz bei den Winterspielen in China.