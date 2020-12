Marcel Hirscher: Dopingprotokoll vs. Comeback-Gerüchte

Unabhängig davon, ob’s in Alta Badia am Sonntag die nächste Riesenwatschn im Riesenslalom gibt: Marcel Hirscher wird auf der nördlichen Seite des Grödner Jochs – dort, wo er acht Mal gewonnen und 2016 sein 18.000-Euro-Preisgeld an örtliche Erdrutschopfer gespendet hat – auch in Abwesenheit ein Thema sein.

Dass Hirscher, 31, via Social Media ein Video von seiner Trainingsteilnahme auf der Reiteralm verbreitete und dass der stets gut informierte Hans Knauß im Schweizer Blick von sechs Hirscher-Bestzeiten in sechs ÖSV-Testläufen berichtete, befeuerte weniger überraschend Comeback-Gerüchte. Realistischer klingt die Knauss-Vermutung, wonach ...