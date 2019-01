Wettkampfpause verlängert: Warum Schlierenzauer weiter fehlt

In Planica arbeitet Gregor Schlierenzauer gerade an seinem Comeback. Der ÖSV hat ihm mit Florian Liegl einen eigenen Coach zur Seite gestellt, der den ehemals besten Skispringer der Welt bis zur WM in Seefeld zumindest halbwegs konkurrenzfähig machen soll. Zuletzt war Schlierenzauer oft nicht einmal mehr in der Lage, sich für den Finaldurchgang zu qualifizieren. „Er war nicht zufrieden, und wir waren nicht zufrieden“, sagt ÖSV-Direktor Mario Stecher, „wenn ihm ein 34. Platz nichts mehr ausmachen würde, dann könnte er aufhören.“

Aber Schlierenzauer will es noch einmal beweisen. Er will so nicht abtreten, als Karikatur eines Überfliegers, als Athlet, der an den modernen Anforderungen in seiner Sportart gescheitert ist. „Ich habe mir selber versprochen, alles zu geben und einiges unterzuordnen“, verkündete er in seinem Blog.