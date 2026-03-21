Erster Weltcupsieg für Österreichs Skibergsteiger

Österreichs Skibergsteiger haben am Samstag ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. In der olympischen Mixed-Staffel im Martelltal holten Johanna Hiemer und Paul Verbnjak den Premierenerfolg für den ÖSV.

Startläuferin Hiemer übernahm sofort die Führung, die das rot-weiß-rote Duo nicht mehr abgab. Hiemer/Verbnjak gewannen nach 35:42 Minuten mit 26 Sekunden Vorsprung auf die Italiener Alba de Silvestro und Michele Boscacci.