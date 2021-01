Weißrussland wurde die Austragung der Eishockey-WM entzogen

Nach dem von WM-Sponsor Skoda angedrohten Rückzug ging es doch sehr schnell. Minsk wird nicht Co-Ausrichter der Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 (ab 21. Mai) sein.

Das Council des internationalen Eishockeyverbandes IIHF entschied am Montag, dass aus es aus "Sicherheitsgründen unvermeidbar ist, Weißrussland die WM zu entziehen". Das Gremium habe laut Statuten das Recht dazu, wenn die Sicherheit von Spielern, Offiziellen, Zuschauern oder Medienvertretern in Gefahr ist.

Warum sich der Weltverband mit dieser Entscheidung so lange Zeit gelassen hat, ist schleierhaft. Dass in Weißrussland Menschen auf offener Straße aus politischen Gründen verhaftet werden, ist seit Monaten bekannt.

Neu ist, dass auch Riga als Co-Ausrichter nicht mehr fix ist. Der Weltverband suche in den nächsten Tagen die ideale Lösung für das Turnier. Eventuell ist ein Austragungsort für die Errichtung einer Corona-Blase am sinnvollsten, heißt es in einer Aussendung.