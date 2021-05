Volle Hallen beim Start ins Eishockey-Play-off der NHL

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ist erfolgreich ins Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gestartet. Der Stanley-Cup-Sieger gewann am Sonntag Spiel eins der „best of seven“-Serie bei den Florida Panthers mit 5:4. Auswärtssiege zum Auftakt holten auch die New York Islanders mit einem 4:3 nach Verlängerung bei den Pittsburgh Penguins und Minnesota Wild mit einem 1:0 bei den Vegas Golden Knights. In Las Vegas sorgten 8.683 Zuschauer in der Halle trotz der Niederlage für eine fantastische Stimmung.