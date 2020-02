Vierter Kreuzbandriss: Skicrosserin Limbacher droht das Karriereende

Andrea Limbacher bleibt das Verletzungspech treu. Die 30-jährige Skicrosserin erlitt bei ihrem Sturz beim Weltcup in Megève (FRA) erneut eine schwere Knieverletzung. ÖSV-Arzt Christian Fink diagnostizierte bei der Oberösterreicherin einen Kreuzbandriss, einen Innenbandeinriss sowie Schäden am Innen- und Außenmeniskus im linken Knie. Limbacher wurde bereits am Sonntag im Sanatorium Hochrum operiert.

Für die Weltmeisterin von 2015 ist es bereits der vierte Kreuzbandriss nach 2013, 2016 und 2017. Ob Andrea Limbacher noch einmal in den Weltcup zurückkehrt, erscheint mehr als fraglich.