Tournee: Kraft in Innsbruck Zweiter hinter Kobayashi

Ryoyu Kobayashi hat im dritten Bewerb der Vierschanzentournee seinen dritten Sieg gefeiert: Der Japaner sprang nach souveräner Zwischenführung am Bergisel in Innsbruck zum Tagessieg und hat damit schon eine Hand am Gesamtsieg. Im ersten Durchgang war der Japaner auf die sensationelle Weite von 136,5 Metern gesprungen und lag damit nur anderthalb Meter hinter dem Schanzenrekord von Michael Hayböck aus dem Jahr 2015.

Zweiter hinter dem Japaner wurde Stefan Kraft, der damit nach Rang drei zum Auftakt in Oberstdorf erneut auf dem Podest stand und zudem das beste Saisonergebnis der ÖSV-Adler holte. Einen Rückschlag erlebte unterdessen Markus Eisenbichler: Der Deutsche, bis Innsbruck Zweiter in der Gesamtwertung, lag als 13. im geschlagenen Feld und fiel in der Gesamtwertung deutlich hinter Kobayashi zurück.