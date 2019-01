Vierschanzentournee: Kobayashi springt zum Grand-Slam-Sieg

Der Spaßvogel und Dauerlächler steht fürs Scheitern und wurde ein Held, weil er immer wieder aufgestanden ist. Der heute 50-Jährige zerbrach 1994 unter dem Druck der Erwartungshaltung einer ganzen Nation. Die Japaner führten im olympischen Teambewerb, Harada hätte nur 105 Meter benötigt, um Gold zu sichern. Er landete bei 97,5 Metern. Die Deutschen jubelten, Harada war am Boden zerstört. Vier Jahre später, Heim-Olympia in Nagano: Harada besuchte vor den Spielen den Zenkoji-Tempel in Nagano, um eine Fürbitte auf eine Votivtafel zu schreiben: „Möge die Welt durch Haradas Lächeln Frieden finden“. Er führte dann auch auf der Normalschanze, stürzte aber auf Platz fünf ab. Wie zum Trotz versichert er den fassungslosen japanischen Journalisten: „Der starke Harada lebt.“ Er holte danach auf der Großschanze Bronze und mit der Mannschaft Gold.

Kazuyoshi Funaki

Niemand lag zuvor so wagemutig in der Luft wie der heute 43-Jährige. 1998 scheiterte er in Bischofshofen am Grand Slam, holte danach aber in Nagano Olympia-Gold von der Großschanze und mit dem Team. Mit einem WM-Titel im Springen und Fliegen ist der Mann aus Hokkaido der erfolgreichste japanische Skispringer. Er wurde verehrt wie ein Popstar. Er verhielt sich auch leicht exzentrisch, lebte teilweise in Slowenien und hatte dort auch eine Freundin. Heute ist er solo, lebt in Sapporo und trat noch im März beim einem Springen im FIS-Cup an.

Noriaki Kasai

Bei seinem ersten Bewerb in Europa war der Großteil seiner heutigen Konkurrenten noch gar nicht geboren. Im Dezember 1988 sprang er erstmals im Weltcup, 30 Jahre danach ist er mit bereits 46 Jahren noch immer dabei. Dazwischen liegen acht Olympische Spiele mit drei Medaillen, Gold bei der Skiflug-WM 1992 sowie 17 Weltcupsiege – der bislang letzte mit 42 Jahren.

Sara Takanashi

Sie ist wie Senkrechtstarter Ryoyu Kobayashi erst 22 Jahre alt. Aber sie ist schon länger eine Heldin der Lüfte: Ohne den Sprungfloh wäre das Frauen-Skispringen nicht denkbar. Mit 13 sprang sie 2009 im Continentalcup, mit 15 im Weltcup. Takanashi gewann in ihrer Karriere 55 Weltcupspringen. Was ihr noch fehlt, ist der große Einzeltitel neben WM-Gold 2013 im Mixed-Bewerb.