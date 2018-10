Vienna Capitals: „Die Mannschaft braucht einen besseren Rafi“

Scrollen nennt sich neudeutsch das Hinunterschieben auf Bildschirmen. So weit wie nie in den letzten Jahren muss man scrollen, wenn man den Namen Rafael Rotter in der Scorerwertung der Erste Bank Liga sucht. Mit zwei Toren und zwei Assists taucht der Wiener erst auf Rang 90 der Liga auf.

Das ist ungewöhnlich. Der Publikumsliebling der spusu Vienna Capitals wurde in der vergangenen Saison mit 33 Toren und 46 Assists zum besten Spieler der Liga gewählt, er machte außergewöhnliche 1,25 Punkte pro Spiel. Heuer ist er mit vier Punkten in den ersten zehn Spielen nur auf Rang acht der teaminternen Wertung, die vor dem heutigen Heimspiel gegen Salzburg (19.15 Uhr) von Peter Schneider (drei Tore, elf Assists) angeführt wird. Rafael Rotter gibt zu, dass seine Leistung noch nicht gut ist. „Ich spiele nicht das, was ich kann. Manchmal treffe ich die falschen Entscheidungen. Die Mannschaft braucht einen besseren Rafi.“ Der 31-Jährige spricht Puckverluste an der blauen Linie an – und dass er manchmal nicht geradlinig genug spielt.

Genau das will aber Caps-Trainer Dave Cameron: so schnell wie möglich das Mitteldrittel überbrücken und den erstbesten Schuss auf das Tor loslassen.

Für einen verspielten Typ wie Rotter eine Umstellung. „Das ist kein Hokuspokus. Ich muss mein Spiel ein wenig umstellen.“ Der Flügelstürmer sieht die Leistungen der Caps in den ersten zehn Spielen kritisch: „Wir spielen kein schönes Eishockey, und zuletzt haben wir auch nicht verdient gewonnen. Aber: Wir haben gewonnen. Wir wissen, dass das gegen Salzburg nicht reichen wird.“