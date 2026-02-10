Ukrainischer Kriegs-Helm sorgt bei Olympia für Aufsehen

Der Einsatz eines Helms mit besonderem Design bei den Olympischen Spielen in Italien ist dem ukrainischen Skeleton-Fahrer Wladislaw Heraskewytsch nach eigenen Angaben zunächst verboten worden. Mit dem Kopfschutz will der 27-Jährige an durch den Krieg gefallene Sportkollegen erinnern.

Auf dem Helm sind die Bilder von rund einem halben Dutzend Athletinnen und Athleten zu sehen, die bei russischen Anschlägen ums Leben gekommen sind.

Heraskewytsch trug den Helm im offiziellen Training in Cortina d'Ampezzo am Montag - unklar ist, ob er diesen auch im Wettkampf Ende der Woche aufsetzen darf.