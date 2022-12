Tournee in Garmisch: Starke Österreicher auf der Angstschanze

Garmisch-Partenkirchen war in den vergangenen Jahren kein guter Boden für die österreichischen Skispringer. Das Neujahrsspringen endete allzu häufig mit einer Enttäuschung und Abstürzen. Nun scheinen die ÖSV-Adler mit der Angstschanze Frieden geschlossen haben. In der Qualifikation landete ein Quartett in den Top 12.