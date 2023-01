Toni Polster & Co.: Diese Promis kommen zum Nightrace nach Schladming

Besonders die Regelung der An- und Abreise der Fans ist stets eine der aufwendigsten Aufgaben. Tausende Pkw und einige hundert Busse werden erwartet. Parkplätze seien aber ausreichend vorhanden. Dennoch wird vor allem auf der Ennstal Bundesstraße (B320) mit Stau gerechnet. Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird von der Exekutive empfohlen. Neben den uniformierten Beamtinnen und Beamten werden im Hintergrund und verdeckt auch weitere Polizisten im Einsatz sein: „Die Bevölkerung nimmt diese Kolleginnen und Kollegen oft nicht wahr“, sagte Schnabl.

Die Einsatzkräfte werden am Dienstag und am Mittwoch besonders auf Alkohol im Straßenverkehr, Jugendschutz und die verbotene Verwendung von Pyrotechnik achten, kündigte der Einsatzleiter an. „Naturgemäß wird viel Alkohol in einem sehr kurzen Zeitraum konsumiert. Damit verbunden rechnen wir an beiden Renntagen mit Verletzungen und einigen kleineren Auseinandersetzungen.“ Die Uniformierten würden bei solchen Einsätzen viel Fingerspitzengefühl benötigen. „Ich möchte bewusst auch an die Eigenverantwortung der Besucher appellieren. Viele Probleme können durch Vernunft und im miteinander geführten Dialog bereits im Vorhinein verhindert werden“, so Schnabl.