Svindal gewinnt Hundertstel-Krimi im Gröden-Super-G

Norwegische Festspiele in Gröden, nur einer hält die italienischen Farben hoch: Christof Innerhofer belegte beim Super-G auf der Saslong den zweiten Rang hinter Aksel Lund Svindal, der eine scheinbar unerreichbare Fabelzeit von Innerhofer noch einmal um fünf Hundertstelsekunden unterbieten konnte. Rang drei ging nach vorerst 30 Läufern an Kjetil Jansrud vor Aleksander Aamodt Kilde. Für Svindal, der damit auch die Führung im Gesamtweltcup übernimmt, ist es der 36. Weltcupsieg, bereits der siebente in Gröden.

Nicht nach Wunsch verlief der Super-G für die ÖSV-Athleten: Matthias Mayer belegte als bester Österreicher Rang sechs, Hannes Reichelt wurde Achter. Max Franz, Christoph Krenn und Vincent Kriechmayr verpassten knapp die Top-Ten-Platzierungen.