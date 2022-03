Super-G in Courchevel: Zwölfter Weltcupsieg für Vincent Kriechmayr

Es scheint, als ob es mittlerweile immer irgendetwas mit Weltmeisterschaft braucht, damit Vincent Kriechmayr so richtig in Schwung kommt. Schlag’ nach 2019 im schwedischen Åre, als der Oberösterreicher mit Silber und Bronze dekoriert wurde, und bei der WM 2021, als Kriechmayr in Cortina d’Ampezzo Gold in Abfahrt und Super-G gewann.

Und nun, bei der Generalprobe für die WM 2023 in Courchevel und Méribel, da brillierte der 30-jährige Gramastettner erneut – nach der Abfahrt gewann er auch den Super-G. „Natürlich hab ich alles reflektiert und analysiert, was bei Olympia und bei den letzten Rennen passiert ist“, sagte der Oberösterreicher nach seinem zwölften Erfolg im Weltcup. „Großteils bin ich einfach einen Sonderweg gefahren, ich hab’ mich erst wieder ans Limit bewegen müssen. Und natürlich haben wir auch beim Material wieder ein bisschen was versucht.“