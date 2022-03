Mikaela Shiffrin gewinnt zum vierten Mal den Gesamtweltcup

Gerade einmal 22 Frauen gaben sich am Donnerstagvormittag das letzte Speedrennen des Winters, und das aus schlechtem Grund: Die Steirerin Cornelia Hütter erholt sich von den Folgen ihres Sturzes in Crans Montana, die Vorarlbergerin Ariane Rädler hat abermals Knieprobleme, ob die Schweizerin Wendy Holdener nach ihrem Sturz in Åre noch zu sehen sein wird, ist bislang unklar. Die Italienerin Sofia Goggia bereitet sich nach dem Gewinn der Abfahrtskugel auf eine Kreuzband-Operation im lädierten linken Knie vor, die Amerikanerin Breezy Johnson hat ihre OP schon am 3. Februar hinter sich gebracht und arbeitet am Comeback für den kommenden Winter.

Ein ausgedünntes Feld also, das zum letzten Super-G antrat, und bei sieben Grad plus im trüben Courchevel ging es flott zur Sache. Den Sieg holte sich Ragnhild Mowinckel aus Norwegen, die nach 1:13,68 Minuten die Zeitmessung auslöste. Für die 29-Jährige war es erst der zweite Erfolg im Weltcup nach dem Riesenslalom von Ofterschwang am 9. März 2018 und der insgesamt neunte Besuch auf dem Siegespodest.

Nur fünf Hundertstelsekunden länger brauchte Mikaela Shiffrin, womit die seit Sonntag 27-jährige Amerikanerin zum vierten Mal den Gesamtweltcup gewonnen hat. Die Siegerin der Abfahrt vom Mittwoch liegt zwei Rennen vor dem Ende mit 236 Punkten uneinholbar vor der Slowakin Petra Vlhova, die sich mit Platz 17 (+1,39) begnügen musste und abermals nicht anschreiben konnte. Um Shiffrins Klasse zu unterstreichen, ein kurzer Blick auf die Statistik: Nach ihrem 216. Start im Weltcup hält die Amerikanerin nun bei 120 Podestplätzen, 74 Rennen hat sie gewonnen. Platz 3 holte sich die Schweizerin Michelle Gisin (+0,13).