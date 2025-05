Sudden Death in der Overtime: Die USA sind Eishockey-Weltmeister

Die USA sind zum dritten Mal Eishockey-Weltmeister. Die Amerikaner gewannen das Finale am Sonntagabend in Stockholm gegen die Schweiz mit 1:0 n.V. Tage Thompson von den Buffalo Sabres erzielte das Goldtor in der Overtime.

Kaum zu glauben: Zuletzt gewannen die USA im Jahr 1933 eine Eishockey-Weltmeisterschaft. Im Jahr 1960 wurde der US-Erfolg bei den Olympischen Spielen zugleich auch als WM-Sieg gewertet.

Für die Schweiz war es dagegen nach 2013, 2018 und 2024 die vierte Final-Niederlage. Der erste WM-Titel ist noch ausständig.