Stil am Eis: Zwei Frauen im EM-Einsatz

Aber die 29-Jährige geht die Medaillenjagd ohnehin viel entspannter an als noch in der Vergangenheit. Als sich Flock nach ihrer Olympia-Enttäuschung von Korea – die Tirolerin fiel im letzten Lauf von Rang eins auf Rang vier zurück– dazu entschloss, die Karriere fortzusetzen, dann hatte sie vor allem einen Antrieb. Die kommenden Winterspiele 2022 in Peking. „Dort will ich eine Medaille holen“, sagt Flock, die auch alles diesem Fernziel untergeordnet hat. Die heurige Saison dient in erster Linie Testzwecken, Flock ist mit einem neuen Schlitten unterwegs, den ihr Trainer-Freund Matthias Guggenberger in hunderten Arbeitsstunden entwickelt hat. „Wir nützen die Zeit. Spätestens ein Jahr vor Olympia muss das Material passen. Dann hast du keine Zeit mehr für Tests und Experimente“, sagt der Tiroler.