Steilpiste frei für die tollkühnsten Freerider der Welt

Was für die Abfahrer die Streif in Kitzbühel, das ist für die Freerider der Bec des Rosses in Verbier. Seit einem Vierteljahrhundert ist der mächtige Gipfel in den Walliser Alpen (3223 Meter) Treffpunkt der besten Freerider der Welt. Der Xtreme Verbier bildet für die wagemutigen Skiakrobaten und Snowboarder alljährlich das Finale der Freeride World Tour.