Starke Capitals rutschen aus, starker KAC schoss Salzburg 6:0 ab

Am Dienstag gewannen die Capitals 2:1, obwohl sie lange Zeit unterlegen waren, am Donnerstag war es umgekehrt. Die Wiener dominierten die Partie in Bozen, doch die Südtiroler beeindruckten mit Effizienz und siegten 6:3. Somit steht es in der Best-of-seven-Serie 1:2 und geht es am Samstag in Wien weiter.

Nur fünf Mal schoss der HCB im ersten Drittel auf das Tor und erzielte drei Treffer. Das lag keineswegs an Caps-Keeper Starkbaum. Die Wiener waren lange eisläuferisch besser. Doch es gelang nur das 1:1 durch Richter (13.). Auch nach der ersten Pause waren die Gäste stark, 9:1 Torschüsse standen zu Buche nach zehn Minuten. Und die Hoffnungen waren nach dem 2:3 durch Loney groß (22.). Doch erneut machten die Wiener zu wenig aus ihren Möglichkeiten. Und so profitierten die Südtiroler von einem schlimmen Fehlpass des Wieners Besse im Spielaufbau, wodurch der HCB dank Frank (35.) auf 4:2 davonziehen konnte.