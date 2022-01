Spiel in Laibach trotz Corona - Ärger bei den Vienna Capitals

Von Capitals-Trainer Dave Barr hat man seit seinem Amtsantritt im Sommer noch kein negatives Wort gehört, weder nach schlechten Leistungen, noch nach fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen.

Am Freitag wurde der Kanadier aber richtig sauer. Die Wiener werden derzeit von der Omikronwelle erfasst, dennoch mussten sie am Freitag nach Ljubljana reisen. Die Wiener hätten gerne eine Verschiebung der Partie gehabt.

In einer Klub-Aussendung wird der Kanadier zitiert: "Wir haben vier Spieler, bei denen der Corona-Virus nachgewiesen wurde. Zwei weitere weisen Grippe-Symptome auf. Bei diesen beiden ist das Testergebnis noch ausständig. Nach meinen Informationen kann in so einem Fall bei der Liga eine Spielverschiebung beantragt werden, was wir auch getan haben. Doch, obwohl wir, neben einigen Verletzten, ebenso Corona-Ausfälle zu verzeichnen haben, müssen wir spielen. Wenn ich mir im Vergleich dazu vorangegangene Entscheidungen bezüglich anderer Teams dazu genauer anschaue, dann ist diese Entscheidung so für mich nicht nachvollziehbar und die sportliche Ungleichbehandlung eklatant.“

Neben den sechs Kranken fehlen den Wienern auch die verletzten Dodero und Sutter.

Da es bekannt ist, dass bei Eishockey-Mannschaften die meisten Infektionen im Bus bei Auswärtsfahrten passieren, wackelt nach der 800-Kilometer-Fahrt der Wiener das Sonntag-Spiel gegen Villach gehörig.