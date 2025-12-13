Wintersport

Triumph auf dem Lieblingshang: ÖSV-Snowboarderin Payer siegt in Cortina

Sabine Payer feierte in Cortina d'Ampezzo ihren 11. Weltcupsieg
Sabine Payer gewann den Parallel-Riesentorlauf in Cortina und ist neue Weltcup-Leaderin. Benjamin Karl wurde Zweiter.
Von Christoph Geiler
13.12.25, 19:08
Sabine Payer und der Weltcuphang in Cortina d'Ampezzo - das passt perfekt zusammen. Am Schauplatz der Olympischen Spiele 2026 fährt die Snowboarderin aus Kärnten regelmäßig Erfolge ein.

Sabine Payer war am Samstag im Parallel-Riesentorlauf eine Klasse für sich sich und feierte ihren 11. Weltcupsieg - bereits den dritten in Cortina.

"Es war mega, ich mag den Hang. Cool, dass ich da wieder ganz oben stehen kann", sagte die 33-Jährige, die nun im Weltcup führt.

Benjamin Karl wurde Zweiter

Auch bei den Männern gab es einen Podestplatz zu bejubeln: Routinier Benjamin Karl (40) musste sich erst im Finalllauf dem Italiener Aaron March geschlagen geben und wurde wie beim Weltcupauftakt in China Zweiter.

