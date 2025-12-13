Triumph auf dem Lieblingshang: ÖSV-Snowboarderin Payer siegt in Cortina

Sabine Payer und der Weltcuphang in Cortina d'Ampezzo - das passt perfekt zusammen. Am Schauplatz der Olympischen Spiele 2026 fährt die Snowboarderin aus Kärnten regelmäßig Erfolge ein.

Sabine Payer war am Samstag im Parallel-Riesentorlauf eine Klasse für sich sich und feierte ihren 11. Weltcupsieg - bereits den dritten in Cortina.

"Es war mega, ich mag den Hang. Cool, dass ich da wieder ganz oben stehen kann", sagte die 33-Jährige, die nun im Weltcup führt.