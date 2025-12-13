Triumph auf dem Lieblingshang: ÖSV-Snowboarderin Payer siegt in Cortina
Sabine Payer gewann den Parallel-Riesentorlauf in Cortina und ist neue Weltcup-Leaderin. Benjamin Karl wurde Zweiter.
Sabine Payer und der Weltcuphang in Cortina d'Ampezzo - das passt perfekt zusammen. Am Schauplatz der Olympischen Spiele 2026 fährt die Snowboarderin aus Kärnten regelmäßig Erfolge ein.
Sabine Payer war am Samstag im Parallel-Riesentorlauf eine Klasse für sich sich und feierte ihren 11. Weltcupsieg - bereits den dritten in Cortina.
"Es war mega, ich mag den Hang. Cool, dass ich da wieder ganz oben stehen kann", sagte die 33-Jährige, die nun im Weltcup führt.
Auch bei den Männern gab es einen Podestplatz zu bejubeln: Routinier Benjamin Karl (40) musste sich erst im Finalllauf dem Italiener Aaron March geschlagen geben und wurde wie beim Weltcupauftakt in China Zweiter.
