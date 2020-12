Snowboard-Olympiasiegerin Dujmovits muss ihr Comeback verschieben

Bitte warten heißt es für Julia Dujmovits. Die burgenländische Snowboarderin kann am Wochenende nicht wie geplant in die neue Weltcupsaison starten. Wegen einer Armverletzung verpasst die 33-Jährige den Auftakt in Cortina d'Ampezzo. Damit wird es nichts mit dem ersten Rennen seit zweieinhalb Jahren.

Dujmovits hatte 2018 ihre Karriere beendet, dann aber vor wenigen Wochen überraschend ihre Rückkehr in den Snowboardweltcup angekündigt. Die Olympiasiegerin von Sotschi (2014) möchte noch einmal an ihre alten Erfolge anknüpfen.