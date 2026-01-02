Snowboarder Hämmerle: „Olympia soll einen nicht erdrücken“

Die Aussicht auf die Olympischen Spiele hat bei Snowboard-Cross-Olympiasieger Alessandro Hämmerle schon im Sommer „ein Riesenfeuer entfacht“. So eine Bühne habe man als Randsportler nur alle vier Jahre. Das sei für ihn eine Megamotivation, sagte der Vorarlberger, dessen Bewerb am 12. Februar in Livigno angesetzt ist.

Familie und Freunde haben dafür längst Tickets. „Die erwarten sich ein schönes Snowboardfest. Das wird auch bestimmt wunderbar“, sagte der 32-Jährige. Bereits Olympiasieger zu sein, wird Hämmerle die Nervosität vor den Winterspielen in Italien nicht nehmen. „Man befasst sich schon tagtäglich mit dem Thema. Der Gedanke an Olympia muss motivierend sein und er sollte einen nicht erdrücken. Das ist immer so eine innere Balance, die man da finden muss.“