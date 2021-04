Skisprung-Star Tande durfte nach Horrorsturz das Spital verlassen

Gute Nachrichten kommen aus Norwegen. Daniel-Andre Tande durfte am Dienstag das Spital verlassen. Zweieinhalb Wochen nach seinem Horrorsturz beim Skifliegen in Planica (Slowenien) schreitet die Genesung des norwegischen Skisprungstars gut voran, so dass die Ärzte ihn in häusliche Pflege entließen.