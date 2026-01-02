Tournee: Skisprung-Legende aus dem Kader gestrichen
Skisprung-Urgestein Simon Ammann wurde bei seiner 27. Vierschanzentournee zur Halbzeit aus dem Schweizer Kader gestrichen worden. Wie der nationale Verband mitteilte, wird der 44-Jährige nach den beiden Bewerben in Deutschland die Heimreise antreten.
Ammann hatte in Oberstdorf und beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen jeweils den zweiten Durchgang verpasst und den 34. Platz belegt. Für den Routinier ist das ein empfindlicher Rückschlag im Kampf um ein Olympia-Ticket.
Ammann, jeweils Doppel-Olympiasieger von Salt Lake City 2002 und Vancouver 2010, muss um seine achte Teilnahme bei den Winterspielen im Februar in Italien zittern.
Der 23-fache Weltcup-Sieger hofft auf einen von vier Olympia-Startplätzen im Team der Eidgenossen. Gregor Deschwanden, derzeit Tournee-18., gilt als gesetzt, auch Sandro Hauswirth (21.) sammelte bisher gute Argumente.
