Tournee: Skisprung-Legende aus dem Kader gestrichen

Skisprung-Urgestein Simon Ammann wurde bei seiner 27. Vierschanzentournee zur Halbzeit aus dem Schweizer Kader gestrichen worden. Wie der nationale Verband mitteilte, wird der 44-Jährige nach den beiden Bewerben in Deutschland die Heimreise antreten.

Ammann hatte in Oberstdorf und beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen jeweils den zweiten Durchgang verpasst und den 34. Platz belegt. Für den Routinier ist das ein empfindlicher Rückschlag im Kampf um ein Olympia-Ticket.